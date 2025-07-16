Первый полумарафон «По берегу озера» прошел в Раменском
Праздник здорового образа жизни объединил любителей бега разного возраста и уровня подготовки. Несмотря на жаркую погоду, на старт забега вышло более полутора тысяч участников.
Профессиональные бегуны и спортсмены-любители получили индивидуальный номер и стартовый пакет. Каждый выбрал дистанцию по силам: 300 или 600 метров, три, пять, 10 километров и полумарафон. Организаторы подготовили для спортсменов живописную трассу, чтобы участники во время забега насладились красотой Раменского
Спортсменка из Дмитрова Ольга Филатова 1964 года рождения выбрала дистанцию 10 километров. Она бегает каждый день и не представляет свою жизнь без спорта. Ольга рассказала, что на ее счету не только множество забегов в разных городах страны, но и победы в своей категории.
«В этом городе я впервые. Меня не остановила жара, потому что я бегала и в жару, и под градом, и под дождем. Здесь очень много моих беговых друзей, и с каждого забега я привожу еще и друзей, потому что бег всех объединяет», — поделилась спортсменка.
На каждом километре трассы бегунов встречали волонтеры с водой и мокрыми салфетками, также по всей дистанции на велосипеде курсировал врач.
Все финишировавшие получили медали участников. Абсолютных победителей в мужском и женском зачетах, а также в различных возрастных категориях наградили на главной сцене.
Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев отметил, что спортивный забег стал ярким событием, и поблагодарил спортсменов за проявленную силу духа и упорство, а организаторов, волонтеров и всех причастных — за помощь в проведении мероприятия.
Этот полумарафон стал третьим этапом серии забегов «Суперлиги Подмосковья» в текущем сезоне. Раменское передал эстафету Дубне, где уже 16 августа пройдет следующий этап «Большая Волга». Спортсмены могут накопить баллы за свои результаты и обменять их на скидки для регистрации в последующих стартах серии.