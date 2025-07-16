Первый полумарафон «По берегу озера» прошел в Раменском

Праздник здорового образа жизни объединил любителей бега разного возраста и уровня подготовки. Несмотря на жаркую погоду, на старт забега вышло более полутора тысяч участников.

Профессиональные бегуны и спортсмены-любители получили индивидуальный номер и стартовый пакет. Каждый выбрал дистанцию по силам: 300 или 600 метров, три, пять, 10 километров и полумарафон. Организаторы подготовили для спортсменов живописную трассу, чтобы участники во время забега насладились красотой Раменского

Спортсменка из Дмитрова Ольга Филатова 1964 года рождения выбрала дистанцию 10 километров. Она бегает каждый день и не представляет свою жизнь без спорта. Ольга рассказала, что на ее счету не только множество забегов в разных городах страны, но и победы в своей категории.

«В этом городе я впервые. Меня не остановила жара, потому что я бегала и в жару, и под градом, и под дождем. Здесь очень много моих беговых друзей, и с каждого забега я привожу еще и друзей, потому что бег всех объединяет», — поделилась спортсменка.

На каждом километре трассы бегунов встречали волонтеры с водой и мокрыми салфетками, также по всей дистанции на велосипеде курсировал врач.