Первый поклонный крест на въезде в округ освятили в Подольске

«Я полагаю, этот крест, который здесь отныне будет возвышаться, будет напоминать о небесном, о вечном, о духовном. Путник, проезжавший и проезжающий мимо этого креста, будет задумываться о чем-то самом главном в своей жизни», — отметил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.