Первый поклонный крест на въезде в округ освятили в Подольске
Ко Дню города на съезде с Симферопольского шоссе на Южный обход Подольска установили первый поклонный крест. Чин освящения совершил Архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.
Духовный символ будет напоминать жителям и гостям Подольска о вере и историческом единстве.
«Я полагаю, этот крест, который здесь отныне будет возвышаться, будет напоминать о небесном, о вечном, о духовном. Путник, проезжавший и проезжающий мимо этого креста, будет задумываться о чем-то самом главном в своей жизни», — отметил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.
В церемонии освящения приняли участие глава Подольска Григорий Артамонов, представители администрации округа и другие почетные гости.
Новая святыня установлена при поддержке президента России Владимира Путина, губернатора Московской области Андрея Воробьева, благочиния, администрации округа, жителей и благотворительного фонда «Наследие».