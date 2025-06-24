Первый плоскостной фонтан запустили в Дубне

Жители наукограда давно просили городскую администрацию обустроить такой объект в одном из парков города. Работы были выполнены при реконструкции сквера Журавлева.

Фонтан начал работу в тестовом режиме. Представитель подрядной организации Дмитрий Доминов рассказал, что специалисты настроили автоматическую программу, проверили сетевое оборудование и освещение. На следующем этапе будет производиться программирование фильтровальной установки и автоматического долива воды.

Первый плоскостной фонтан в Дубне стал финальным штрихом в завершении благоустройства сквера. Глава муниципалитета Максим Тихомиров сообщил, что работы начались в конце прошлого лета. Комбинированный фонтан, который состоит из классической чаши и плоскостной зоны, тоже готов, осталось завершить необходимые процедуры по его настройке.

Благоустройство территории выполнено в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».