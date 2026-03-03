Первый открытый конкурс пианистов прошел в Воскресенске

В детской школе искусств «Элегия» состоялся I Открытый конкурс пианистов «Шаг к успеху». За 16 лет существования ежегодный праздник музыки впервые вышел на новый уровень и собрал 54 участника.

Конкурс учредили еще в 2010 году, но только сейчас он сделал качественный шаг вперед. На состязание приехали юные музыканты из пяти городских округов: Воскресенска, Люберец, Коломны, Егорьевска и Шатуры. Дебют в открытом формате превзошел все ожидания.

Мастерство пианистов оценивало профессиональное жюри. Председателем выступила Марина Николаева — доцент, пианистка, преподаватель высшей категории из Люберец.

«Конкурсные прослушивания проводились по нескольким номинациям, что позволило участникам показать не только технику, но и артистизм», — отметили в жюри.

В творческом состязании активно участвовали ученики воскресенских школ искусств: «Элегии», № 3, № 4 и «Лиры». Их выступления отличались хорошей подготовкой и глубиной исполнения, что говорит о высоком уровне мастерства юных музыкантов.

Организаторы поздравили всех участников и преподавателей. Они пожелали ребятам вдохновения и новых творческих побед.