Первый органный концерт прошел в музыкальном колледже в Пушкино

Первый концерт органной музыки прошел в Московском областном музыкальном колледже имени С. С. Прокофьева в Пушкино. Об этом сообщили в Минкульте региона.

Исполняли музыкальные произведения на современном инструменте, который купили учреждению благодаря поддержке подмосковного Минкульта и правительства Московской области.

В программе прозвучали композиции И. С. Баха. Возможности органа продемонстрировали заслуженный артист и деятель искусств Российской Федерации, профессор Алексей Паршин, а также заслуженный деятель искусств, профессор и ректор Государственного музыкально-педагогического института имени М. М. Ипполитова-Иванова Валерий Ворон.

Директор колледжа Элла Смелова отметила, что появление цифрового органа дало возможность студентам по профильным специальностям проходить концертную практику прямо в стенах учреждения и организовывать музыкальные встречи для жителей Подмосковья.