Первый орфанный препарат в России начнут выпускать в Подольске

Компания «Петровакс Фарм», производственный комплекс которой расположен в Подольске, зарегистрировала новый препарат для лечения орфанной болезни Фабри. Его будут выпускать по программе импортозамещения.

Проект по локализации полного цикла производства орфанного препарата в России был реализован компанией совместно с научно-исследовательским центром имени Гамалеи. Стоимость медикамента на рынке уже на 40% ниже, чем на другой аналогичный препарат. Выпуск нового лекарства позволит сделать терапию болезни Фабри более доступной.

Благодаря эффективной технологии препарат будет выпускаться в достаточных для нужд пациентов в России количествах. Начать поставки на рынок планируют в первом квартале следующего года.

«Мы стремимся сделать доступными в России инновационные решения для лечения социально значимых заболеваний», — отметил глава «Петровакс Фарм» Михаил Цыферов.