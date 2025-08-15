Первый областной турнир по керлингу на колясках прошел в Сергиевом Посаде

На ледовой арене имени Федорова в Сергиевом Посаде впервые прошел областной чемпионат по керлингу на колясках. За кубок Подмосковья боролись шесть команд, округ представляли две — «Луч-2» из Семейного центра имени Мещерякова и сборная керлингистов «Луч».

На открытие приехали старший тренер сборной России по керлингу на колясках Антон Батугин, а также чемпион России и Европы по фехтованию на колясках Николай Лукьянов. Они отметили, что среди участников есть и бойцы СВО, и пожелали всем успехов.

Турнир проходил в четыре этапа, в каждом матче было по шесть эндов.

Победителями в напряженной борьбе стала сборная «Луч» из Сергиева Посада. На втором месте оказались спортсмены из Дмитрова. Замкнула тройку лидеров команда ветеранов боевых действий «Луч-2». Всем им вручили грамоты, метали и подарки от Подмосковья и партии.

«Меня воспитал спорт. Сейчас он помогает привести организм в норму. Здесь мне очень понравилось, буду рад, если пригласят еще», — поделился участник чемпионата, ветеран СВО Андрей Траньков.

Инициатором проведения соревнований стал Сергиево Посадский округ. Организацию на себя взял спортивный комплекс «Луч», поддержку оказал проект «Единая страна — доступная среда» от «Единой России».