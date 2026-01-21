Первый областной фестиваль народных традиций прошел в Жуковском

Фестиваль «Сокровища этники» состоялся во Дворце культуры 21 января. В нем выступили 24 коллектива из 11 городских округов Подмосковья.

Мероприятие, посвященное культуре и традициям разных народов, собрало на сцене участников регионального проекта «Активное долголетие».

Гостей и участников фестиваля поприветствовали заместитель главы городского округа Ольга Алферова и клирик храма Великомученика Пантелеймона протоиерей Александр Лыков. Основными целями события организаторы назвали сохранение культурного наследия, приобщение к народному творчеству и передачу традиций подрастающему поколению.

Напомним, клуб «Активное долголетие» — это проект губернатора Московской области Андрея Воробьева. Он был создан для поддержания здорового образа жизни и социальной активности людей старшего поколения. Программа успешно реализуется в регионе с 2019 года и включает в себя различные творческие, спортивные и образовательные направления.