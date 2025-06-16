Первый музыкальный фестиваль на сыроварне прошел в Сергиево-Посадском округе

В Сергиево-Посадском округе состоялся первый в истории музыкальный фестиваль на сыроварне «Сыр&Beer», который, по словам главы округа Оксаны Ерохановой, может стать хорошей традицией. Организатором мероприятия выступил фермер и сыровар Вычеслав Ковтун, который возродил местные фермы и наладил производство сыра.
Сейчас предприятие выпускает до 50 килограммов продукции в день и дает работу 15 сотрудникам.
Фестиваль стал не только площадкой для знакомства с экологически чистыми фермерскими продуктами, но и благотворительным событием: часть вырученных средств направят на поддержку земляков, находящихся в зоне специальной военной операции. Идея заниматься сыроделием родилась у Вячеслава Ковтуна в 2014 году после введения продуктового эмбарго Евросоюза, что подтолкнуло его и команду к созданию собственного крафтового производства.
Сыроварня расположена вблизи деревни Селихово, где была восстановлена старая полуразрушенная ферма. Сегодня это семейное предприятие вместе с сырами выпускает йогурты, творог, масло и десерты. Несмотря на прогнозы дождя, фестиваль собрал около 600 посетителей — семьи с детьми наслаждались вкусной продукцией и живой музыкой кавер-ансамбля.
Мероприятие стало ярким примером поддержки местного бизнеса и укрепления культурных традиций округа.
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