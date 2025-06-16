Первый музыкальный фестиваль на сыроварне прошел в Сергиево-Посадском округе

В Сергиево-Посадском округе состоялся первый в истории музыкальный фестиваль на сыроварне «Сыр&Beer», который, по словам главы округа Оксаны Ерохановой, может стать хорошей традицией. Организатором мероприятия выступил фермер и сыровар Вычеслав Ковтун, который возродил местные фермы и наладил производство сыра.

Сейчас предприятие выпускает до 50 килограммов продукции в день и дает работу 15 сотрудникам.

Фестиваль стал не только площадкой для знакомства с экологически чистыми фермерскими продуктами, но и благотворительным событием: часть вырученных средств направят на поддержку земляков, находящихся в зоне специальной военной операции. Идея заниматься сыроделием родилась у Вячеслава Ковтуна в 2014 году после введения продуктового эмбарго Евросоюза, что подтолкнуло его и команду к созданию собственного крафтового производства.