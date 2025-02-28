Первый муниципальный конкурс вокального мастерства пройдет в Шатуре

В муниципальном округе Шатура стартовала регистрация участников на конкурс «Голос Шатуры». Это отличная возможность для талантливых вокалистов, мечтающих о большой сцене, продемонстрировать свои способности.

Как отметили в управлении культуры администрации округа, конкурс не только предоставляет возможность побороться за ценные призы, но и способствует развитию вокального мастерства, созданию творческого сообщества и обмену опытом между участниками.

Оценивать выступления конкурсантов будет компетентное жюри, в состав которого вошли глава округа Николай Прилуцкий, певец, поэт-песенник и драматург Виктор Пеленягрэ, заслуженный работник культуры РФ Татьяна Смирнова, продюсер и артист Кирилл Тиняков, основатель музыкального лейбла «Не ради денег» Василий Кузьминов, участник группы «ЗОЖ» Сергей Зайцев и генеральный директор ООО «У Святого Озера» Юлия Аксакова.

Для участия необходимо заполнить заявку на официальном сайте конкурса и приложить свою вокальную запись.

Участие в конкурсе бесплатное. Принять участие могут все желающие в возрасте от 16 лет.