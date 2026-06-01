Форум по безопасности прошел в Подмосковье с 26 по 29 мая на базе «Лайв Арены» и парка «Патриот». В нем участвовали около пяти тысяч человек, включая делегации 140 стран мира и представителей 12 международных организаций.

На форуме обсудили формирование многополярного мира, противодействие неоколониализму и новые биологические угрозы. В рамках мероприятия прошла международная встреча высоких представителей по безопасности, конфенции и круглые столы. Гости посетили выставки военной, спасательной и трофейной техники, а также современных медицинских разработок.

Главное управление региональной безопасности Подмосковья координировало работу всех региональных министерств и служб, привлеченных к мероприятию.

«В координационном центре представители ГУРБ совместно с МВД, ФСБ, ФСО, Минобороны, МЧС и Росгвардией обеспечивали безопасность участников, а также помогли аппарату Совбеза РФ организовать встречи на высоком уровне иностранных делегаций в аэропортах — все прошло без сбоев и происшествий», — рассказали в ведомстве.