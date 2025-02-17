Первый матч жителей Лобни и «Легенд хоккея» завершился вничью

Сборная жителей Лобни сыграла вничью с командой «Легенды хоккея». Матч, который проходил в рамках проекта губернатора Подмосковья «Выходи во двор», завершился со счетом 4:4.

Министерство физической культуры и спорта Московской области сообщило, что в игре под открытым небом приняли участие двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Алексей Касатонов, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Вячеслав Буцаев, олимпийский чемпион Виталий Прохоров и другие именитые спортсмены.

«Спорт — это здоровье. Мы посетили практически все городские округа Московской области. У нас появляется много новых друзей. Самое главное, что нам удается пропагандировать спорт, здоровый образ жизни и дарить всем хорошее настроение», — отметил Касатонов.

В состав команды звездных хоккеистов также вошли солист группы «Иванушки» Кирилл Андреев и участник СВО Никита Волков. Тренером стал двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев.

Звезда КХЛ Сергей Коньков провел мастер класс для юных спортсменов. Кроме того, титулованные хоккеисты встретились с детьми бойцов специальной военной операции.

С начала действия проекта «Выходи во двор» команда «Легенды Хоккея» провела с любительскими коллективами из Подмосковья более 30 матчей.