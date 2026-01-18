Первый матч состоялся на новой хоккейной коробке в Дубне

На стадионе «Волна» в Дубне впервые сыграли в хоккей на новой открытой площадке. Первый товарищеский матч провели сотрудники предприятия «Радуга» имени А. Я. Березняка, по инициативе которых и была построена спортивная коробка.

Игроки высоко оценили качество нового льда, отметив, что играется на нем легко и результативно. Участники турнира давно ждали появления в городе современной площадки для занятий хоккеем.

«Мы очень ждали эту коробку. Игроки довольны качеством льда и рады, что у нас наконец появилось свое место для игры», — поделился впечатлениями участник матча Юрий Васильев.

Глава Дубны Максим Тихомиров подчеркнул, что открытие площадки — лишь первый шаг в развитии спортивной жизни района. По его словам, в ближайшее время на льду «Волны» планируется провести первый официальный турнир с участием команд от ведущих предприятий и организаций города.