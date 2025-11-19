Первый матч по футболу на дронах прошел в Чехове

18 ноября в Центре военно-тактических игр прошел матч по футболу, где вместо мячей использовали летающие дроны. В игре применялись квадрокоптеры в защитных экзоскелетах.

Ребята из отряда юных разведчиков и центра военно-спортивной подготовки имени героев специальной военной операции разбились на две команды по пять человек и сыграли на арене, обтянутой сеткой. Их главными задачами было: таранить ворота соперника, забить как можно больше голов в висевшие в воздухе кольца.

Матч курировали ведущие специалисты по беспилотным авиационным системам исследовательского цента в сфере искусственного интеллекта — Антон и Кирилл Туровы.

Футбол на дронах — международный вид спорта. Идея его создания появилась в 2015 году в Южной Корее как инновационный проект, объединяющий технологии, спорт и безопасность. В 2023 году в Корее уже прошел первый чемпионат мира по этому новому виду спорта.