Первый матч любительской женской лиги по футболу прошел в Химках

Первый матч дебютного сезона любительской женской лиги по футболу «ДаМы в спорте» прошел на стадионе «Новые Химки». Турнир продлится полгода, участие в нем примут команды из Москвы и Подмосковья.

Первый матч завершился победой для команды «МамСити». Первый состав обыграл «Розовых Пантер» со счетом 3:0, а второй закончил игру ничьей с «Мамазонками», каждая из сторон забила по два гола.

Участие в соревнованиях приняли восемь команд, три из них представляют Химки: два состава «МамСити» и «Немамкай» из поселка Лунево. Первый этап включает в себя семь отборочных матчей, затем команды разделятся на «начинающих» и «продолжающих».

Игры будут проходить каждое воскресенье на стадионе «Новые Химки» по адресу: Машинцева, 2. Поддержать спортсменок может каждый желающий.

Отметим, что женский футбол объединил спортсменок всех возрастов и профессий: среди них есть как многодетные мамы, так и тренеры и дизайнеры.