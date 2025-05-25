Первый матч летнего сезона «Выходи во двор» прошел в Коломне

Первый матч летнего сезона спортивного проекта «Выходи во двор» прошел на стадионе «Авангард» в Коломне. Игра завершилась со счетом 3:3. Об этом сообщили в подмосковном Минспорта.

Также в ведомстве отметили, что проект проходит в Московской области уже четвертый год. На нем легенды футбола встречаются с любительскими командами из разных округов региона.

«Сегодня первую игру сезона в Коломне посетили порядка 3000 зрителей», — сказал министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

За звездную команду выступали Дмитрий Аленичев, Александр Ширко, Егор Титов, Дмитрий Парфенов, Олег Корнаухов, Борис Никоноров, Дмитрий Хлестов и голкипер Александр Филимонов. Их бессменный тренер — трехкратный серебряный призер чемпионата СССР как игрок и двукратный чемпион России и обладатель Кубка страны как наставник Валерий Гладилин. Под его руководством сборная ни разу не отдала победу соперникам.