Первый матч летнего сезона «Выходи во двор» прошел в Коломне
Первый матч летнего сезона спортивного проекта «Выходи во двор» прошел на стадионе «Авангард» в Коломне. Игра завершилась со счетом 3:3. Об этом сообщили в подмосковном Минспорта.
Также в ведомстве отметили, что проект проходит в Московской области уже четвертый год. На нем легенды футбола встречаются с любительскими командами из разных округов региона.
«Сегодня первую игру сезона в Коломне посетили порядка 3000 зрителей», — сказал министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов.
За звездную команду выступали Дмитрий Аленичев, Александр Ширко, Егор Титов, Дмитрий Парфенов, Олег Корнаухов, Борис Никоноров, Дмитрий Хлестов и голкипер Александр Филимонов. Их бессменный тренер — трехкратный серебряный призер чемпионата СССР как игрок и двукратный чемпион России и обладатель Кубка страны как наставник Валерий Гладилин. Под его руководством сборная ни разу не отдала победу соперникам.
Спортсмены из обеих команд показали красивый эмоциональный футбол, а также волю к победе. Сильнейшего в матче определить не удалось, игру завершили в ничью.
Летний сезон «Выходи во двор» посвятили юбилею Победы в ВОВ и Году защитника Отечества. В программу мероприятия также включили и активности для зрителей. Для юных футболистов профессионалы спорта провели мастер-класс.
Комментировали игру спортивный журналист, депутат Московской областной Думы Олег Жолобов и телеведущий, спортивный комментатор Виктор Гусев.
«У нас в Московской области 12 тысяч спортивных сооружений. Мне все футболисты сказали, что здесь очень классный газон, уютный стадион, все условия, чтобы здесь выросли чемпионы. Я думаю, что мастер-класс и сегодняшняя игра этому будут способствовать», — сказал Жолобов.
Вторая игра летнего сезона пройдет уже сегодня в Пушкино.