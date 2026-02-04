Первый мастер-класс проекта «Богородская леди» прошел в Ногинске

Общественная палата Богородского округа при поддержке Союза промышленников и предпринимателей и совета депутатов запустила третий поток социального проекта. В конкурсе могут принять участие активные и талантливые жительницы Богородского округа в возрасте от 13 до 17 лет.

В этом году было подано более 60 заявок, в том числе и от девушек из соседних близлежащих муниципалитетов. По признанию участниц, многие из них в этот день впервые встали на каблуки.

«Девчонки все разные, все яркие, видно, что стесняются. Моя задача — научить их говорить на языке тела с помощью походки, осанки и уверенного движения, чтобы на сцене мы увидели их уже во всей красе», — отметила наставник проекта Алина Коняева.

В ближайшие два месяца участницы бесплатно пройдут обучение у лучших экспертов в этикете, стиле, ораторском и актерском мастерстве, танцах, фотопозировании, получат консультации по профориентации и здоровому образу жизни. 10 счастливиц, прошедших отбор, будут готовиться к грандиозному финалу в апреле 2026 года, где одна из них получит почетный титул «Богородской леди 2026».