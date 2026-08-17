Первый лифт по программе капремонта установили в Дмитрове

В Дмитровском муниципальном округе завершили первую в 2026 году замену лифтового оборудования по программе капитального ремонта. Новый подъемник запустили в первом подъезде дома № 1 на улице Оборонной в Дмитрове.

Старый лифт в доме эксплуатировался более 25 лет, поэтому здание включили в программу замены оборудования за счет средств Фонда капитального ремонта Московской области. Дом находится под управлением ТСЖ «Новь-2». Председатель товарищества Анна Малышева вместе с жителями провела собрание собственников и оформила необходимые документы для участия в программе.

Работы профинансировали со специального счета ТСЖ. Подрядчиком выступила дмитровская компания ООО «Дмитров-лифт-сервис», специалисты которой выполнили монтаж и подготовку оборудования к запуску.

Новый лифт изготовлен на производственной базе предприятия в Дмитрове совместно с российской компанией «Стальной канат». По словам генерального директора ООО «Дмитров-лифт-сервис» Алексея Животовского, все работы постарались провести в максимально короткие сроки, чтобы доставить жителям минимум неудобств.

«Новый лифт уже прошел все тестовые испытания и получил разрешение на ввод в эксплуатацию от Ростехнадзора», — отметил Алексей Животовский.

Подъемник грузоподъемностью 400 кг оснащен современными системами безопасности. Среди них — фотореверс, который предотвращает закрытие дверей при нахождении человека в проеме, частотный регулятор для плавного движения и система видеонаблюдения. Срок службы оборудования, заявленный производителем, составляет 25 лет.

На предприятии отмечают, что собственная производственная база позволяет выпускать лифты для домов с разными параметрами шахт и учитывать пожелания жителей при выборе оформления кабин.

Установленный в доме на улице Оборонной подъемник стал 1846-м изделием, созданным совместно компаниями «Дмитров-лифт-сервис» и «Стальной канат». Оборудование дмитровского производства поставляется в разные регионы России.

«Установка лифта, собранного на производстве Дмитрова, — еще одно подтверждение того, что наши предприятия создают конкурентоспособную технику и обеспечивают ее надежную эксплуатацию», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Сейчас в многоквартирных домах Дмитровского округа работают 866 лифтов. Их обслуживание проводят 10 специализированных организаций. Согласно нормативам, оборудование старше 25 лет должно пройти капитальный ремонт или замену.