Первый летний забег среди спортсменов-любителей прошел в Химках

Ежегодная серия забегов среди спортсменов-любителей стартовала в Химках. Накануне первые участники уже преодолели дистанцию протяженностью 12 километров.

Мероприятие организовали в микрорайоне Левобережный. Забеги в рамках серии проводят на спортивных стадионах, в парках и лесопарках.

Организовывает встречи опытный спортсмен из Химок Антон Демин. Они проходят каждую неделю.

«Летом особенно любим бегать на природе. Не перестаем тренироваться и в холодное время года», — добавил Антон Демин.

Поучаствовать в забегах могут все желающие. Их организуют каждый понедельник в 20:00. Группы собираются около театра «Наш Дом».

Отметим, что развитию спорта в Химках уделяют особое внимание. В округе регулярно проводят спортивные состязания, турниры и эстафеты, а воспитанники местных спортшкол становятся победителями турниров различного уровня.