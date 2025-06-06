Первый курс Школы начинающего предпринимателя завершился в Балашихе

На Фестивале бизнеса в Балашихе завершился цикл обучающих занятий Школы начинающего предпринимателя. Четвертая, заключительная встреча стала настоящим праздником знаний, мотивации и практических навыков для более чем 50 школьников, мечтающих о собственном деле.

Кульминацией программы стал интерактивный бизнес-квиз под руководством Никиты Травкина, управляющего дополнительным офисом Альфа-Банка. В игровой форме участники смогли закрепить знания, полученные на предыдущих занятиях, и проверить свои предпринимательские способности. Квиз не только выявил самых эрудированных, но и подарил каждому заряд энергии и уверенности в своих силах.

Особенным моментом встречи стало выступление Людмилы Соколовой, успешного предпринимателя, которая поделилась своей историей построения бизнеса с нуля. Ее вдохновляющий рассказ о преодолении трудностей и достижении целей стал мощным стимулом для юных участников продолжать развиваться и верить в свои идеи.

В завершение мероприятия Альфа-Банк вручил всем выпускникам памятные подарки, символизирующие поддержку их первых шагов в мире предпринимательства. Эти сувениры стали не только приятным напоминанием о пройденном пути, но и знаком доверия к их будущим успехам.

За четыре встречи Школы начинающего предпринимателя участники получили ценные знания и навыки: от разработки бизнес-плана и основ управления проектами до генерации идей с использованием дизайн-мышления. Они изучили правовые аспекты ведения бизнеса, освоили основы финансовой грамотности и получили возможность задать вопросы опытным практикам. Итоговый квиз стал не только проверкой знаний, но и ярким завершением программы, подарив участникам уверенность в том, что их мечты о собственном бизнесе вполне достижимы.

Фестиваль бизнеса и Школа начинающего предпринимателя показали, что молодежь Балашихи полна амбиций и идей. Такие проекты помогают раскрыть потенциал подрастающего поколения и вдохновляют на смелые шаги к созданию чего-то нового.