Первый Кубок губернатора Подмосковья по управлению БПЛА прошел в Балашихе

Федор Соловьев из Серпухова стал победителем первого Кубка губернатора Московской области по управлению беспилотными летательными аппаратами. Финальные соревнования прошли в Балашихе в рамках патриотического фестиваля пилотирования FPV-дронов, посвященного памяти Героя России Евгения Фадина, сообщила пресс-служба правительства региона.

Второе место занял Ярослав Малинский из Клина, третьим стал москвич Елисей Тимофеев. Соловьев рассказал, что начал заниматься пилотированием три года назад после набора в группу БПЛА при военно-патриотическом клубе.

За главный приз боролись 32 пилота, которые прошли отборочный этап. В нем участвовали более 120 человек из нескольких регионов России. Финал провели в формате гонки на выбывание с предварительным распределением спортсменов по группам.

«Мы видим большой интерес к этой теме у подрастающего поколения. В отборочном этапе Кубка приняли участие более 120 пилотов. Все больше ребят приходят в кружки по управлению БПЛА, которые мы открываем в школах, а студенты колледжей активно выбирают специальности этого профиля», — отметил глава Московской области Андрей Воробьев.

Глава Подмосковья выразил надежду, что многие финалисты, которые приехали в регион из разных уголков страны, свяжут свою жизнь с беспилотной авиацией.

Фестиваль проводят второй год. Впервые он состоялся в Коломне по инициативе сослуживцев Фадина.

Помимо соревнований, в Балашихе организовали выставки боевых беспилотников и образовательных разработок. Представители учебных заведений рассказывали о подготовке специалистов по робототехнике и беспилотным системам, а посетители могли испытать гоночные и технические симуляторы.