Первый Кубок главы округа по картингу прошел в Наро-Фоминске
Старт нового турнира состоялся 27 апреля. Кубок главы Наро-Фоминского округа по картингу собрал 30 спортсменов, которые соревновались в двух категориях: 7-10 и 11-15 лет.
Секция картинга в Наро-Фоминске открылась совсем недавно — меньше чем полгода назад, когда в рамках глобальной реконструкции восстановили спорткомплекс «Трудовые резервы». Занятия сразу полюбились жителям, особенно детям. За небольшой срок они многому научились.
Воспитанники секции изучают теорию и практику: правила дорожного движения, устройство карта, а также азы и тонкости вождения. Соревнования фактически стали для ребят первым экзаменом.
Юный картингист должен не только уметь управлять гоночным болидом, но и чинить, обслуживать технику. Отдельная важная дисциплина в день соревнований — техобслуживание карта. За него можно было заработать дополнительные баллы.
«Приятно видеть как возрожденную секцию, так и возрождать традиции соревнований по автоспорту», — сказал на открытии турнира глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ.
Кроме того, гонки прошли на квадроциклах. Участники посостязались в умении управлять этим транспортом, а также в знании правил дорожного движения.