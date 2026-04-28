Первый Кубок главы округа по картингу прошел в Наро-Фоминске

Старт нового турнира состоялся 27 апреля. Кубок главы Наро-Фоминского округа по картингу собрал 30 спортсменов, которые соревновались в двух категориях: 7-10 и 11-15 лет.

Секция картинга в Наро-Фоминске открылась совсем недавно — меньше чем полгода назад, когда в рамках глобальной реконструкции восстановили спорткомплекс «Трудовые резервы». Занятия сразу полюбились жителям, особенно детям. За небольшой срок они многому научились.

Воспитанники секции изучают теорию и практику: правила дорожного движения, устройство карта, а также азы и тонкости вождения. Соревнования фактически стали для ребят первым экзаменом.