Первый круизный теплоход сделал остановку в Дубне

На причал наукограда пришел лайнер «Русь Великая» с 186 туристами на борту. Встречать первый теплоход вышли жители Дубны.

Для туристов провели обзорную пешеходную экскурсию по Институтской части города, рассказали об истории закрытого поселка физиков-ядерщиков и о создании Объединенного института ядерных исследований.

Прошлый туристический сезон в Дубне стал одним из самых успешных. Остановку в городе сделали 159 судов и больше 26 тысяч туристов. В этом году прогнозируют рост турпотока на 10%.

Руководитель муниципалитета Максим Тихомирова рассказал, что к встрече гостей готовятся и коммунальные службы, и Музей Дубны. Скоро зацветет яблоневая аллея на набережной, ради которой в наукоград приезжают сотни путешественников.

«Уверен, здесь каждый найдет что-то интересное для себя. Ждем всех в наш уютный и прекрасный город», — сказал Максим Тихомиров.