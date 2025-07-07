Первый круг чемпионата Московской области по футболу завершился в Солнечногорске

На стадионе «Металлург» прошел 11-й чемпионат Московской области по футболу среди мужчин. Между собой состязались команды футбольного клуба «Солнечногорск» и спортивной школы олимпийского резерва из городского округа Богородский.

Этот матч закрыл первый круг игр перед перерывом на второй этап соревнований. Клуб «Солнечногорск» показал высокий профессионализм и занял место в тройке лучших команд.

«Передышка в чемпионате даст ребятам возможность перевести дух и провести качественную подготовку к оставшейся части сезона, чтобы вернуться на поле с новыми силами и решимостью. Верим в команду! Вперед, Солнечногорск!» — сказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Следующий домашний матч футбольного клуба «Солнечногорье» состоится 16 августа. В 12-м туре команда встретится с Академией Аленичева из Мытищ.