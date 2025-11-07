Первый корпус ЖК у Новорижского шоссе в Красногорске достроят в 2027 году

В ЖК «Станиславский» у Новорижского шоссе идет строительство первого корпуса жилого дома. Сейчас готовность объекта оценивается на 10%. Завершить работы в квартале застройщик планирует в 2027 году, сообщили в подмосковном Главгосстройнадзоре.

Первый этаж отводится для аптек, точек общественного питания, сервисных служб и магазинов. В здании первого корпуса разместят 366 квартир.

Всего в ЖК «Станиславский» планируется пять корпусов от четырех до шести этажей. Для юных жителей квартала там возведут два детских сада и школу. Также застройщик рассчитывает поместить на территории физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Уже сейчас ведутся работы по возведению собственной котельной.

Микрорайон благоустроят — в нем появятся спортивные площадки и зоны отдыха. На территориях проведут озеленение.

В Главгостройнадзоре Московской области отметили, что проект реализуется с использованием эскроу-счетов дольщиков, а ведомство ведет надзор за проведением работ.