Первый корпус ЖК «Страна. Парковая» построили в Мытищах

Активная фаза работ наблюдается на площадке первой очереди строительства. Там возводят восьмисекционный жилой корпус, рассчитанный на 1069 квартир.

Специалисты сосредоточены на внешней отделке здания: фасадные работы проходят во всех секциях — с первой по восьмую. Параллельно с этим они прокладывают инженерные коммуникации.

В корпусе монтируют электросети, системы вентиляции, а также трубопроводы водоснабжения и отопления. В подземной части здания полностью завершена кладка внутренних стен, а в паркинге продолжаются электромонтажные работы.

В секции 6.1 установили оконные блоки. В седьмой и восьмой — начались отделочные работы.

Помимо этого, девелопер приступил к освоению площадки под вторую очередь проекта. На этом этапе запланировано строительство еще одного жилого корпуса, состоящего из шести секций. Сейчас на площадке разрабатывают котлован.

Проект квартала «Страна. Парковая» предполагает создание полноценной городской среды. В общей сложности там построят три многоэтажных дома, выполненных в секционном и башенном типах. Высотность зданий составит от 11 до 25 этажей.

Архитектурная концепция предусматривает размещение на первых этажах коммерческих помещений для магазинов и объектов розничной торговли.

Особое внимание уделят социальной инфраструктуре: в границах района запланировано строительство школы, рассчитанной на 550 учащихся, и детского сада на 250 мест.

Территорию комплекса благоустроят: там появятся современные спортивные и детские игровые площадки, а также зоны для спокойного отдыха.