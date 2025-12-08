Первый корпус школы № 27 в селе Трубино капитально отремонтируют к сентябрю

Первый корпус школы № 27 в селе Трубино под Щелковым капитально отремонтируют к сентябрю 2026 года. Там обновят коммуникации, фасад и помещения, установят современное оборудование и мебель.

Как рассказали в региональном Минстрое, подрядчик уже завершил демонтажные работы и приступил к отделке помещений.

В ходе ремонта в здании обновят кровлю и коммуникации, установят темы видеонаблюдения и пожарной безопасности.

«Работы будут проведены во всех учебных классах, пищеблоке, библиотеке, современным оборудованием будут оснащены лаборатории, мастерские. Новый облик получит и фасад здания, а прилегающую территорию ждут работы по благоустройству», — рассказали в ведомстве.

Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».