Первый координационный совет по молодежной политике прошел в Домодедове

В администрации Домодедова прошел первый межведомственный координационный совет, посвященный вопросам молодежной политики, с целью активного вовлечения молодежи в общественную жизнь округа. В мероприятии приняли участие члены совета, представители молодежных организаций и общественные деятели.

Директор Молодежного центра «Победа» Наталья Борисова отметила значимость повышенного внимания к молодым людям.

«В прошлом году был утвержден стандарт по реализациям молодежной политики. Это говорит о том, что сейчас в нашей стране начали активно уделять много внимания молодежи. Это очень важно», — сообщила Борисова.

Протоиерей Александр Трушин, настоятель Никольского храма, подчеркнул необходимость развития молодежных программ и укрепления сотрудничества с общественными структурами. Он отметил успешное взаимодействие с управлением образования и комитетом по работе с молодежью и культуре.

«У нас на данный момент в „Движении первых“ почти 18,5 тысячи участников. В роли „учащиеся“ почти 17 тысяч и в роли „наставник“ — это и педагоги, и родители», — отметила председатель местного отделения «Движение первых» Ангелина Пименова.