Первый координационный совет по молодежной политике прошел в Домодедове
В администрации Домодедова прошел первый межведомственный координационный совет, посвященный вопросам молодежной политики, с целью активного вовлечения молодежи в общественную жизнь округа. В мероприятии приняли участие члены совета, представители молодежных организаций и общественные деятели.
Директор Молодежного центра «Победа» Наталья Борисова отметила значимость повышенного внимания к молодым людям.
«В прошлом году был утвержден стандарт по реализациям молодежной политики. Это говорит о том, что сейчас в нашей стране начали активно уделять много внимания молодежи. Это очень важно», — сообщила Борисова.
Протоиерей Александр Трушин, настоятель Никольского храма, подчеркнул необходимость развития молодежных программ и укрепления сотрудничества с общественными структурами. Он отметил успешное взаимодействие с управлением образования и комитетом по работе с молодежью и культуре.
«У нас на данный момент в „Движении первых“ почти 18,5 тысячи участников. В роли „учащиеся“ почти 17 тысяч и в роли „наставник“ — это и педагоги, и родители», — отметила председатель местного отделения «Движение первых» Ангелина Пименова.
Глава округа Евгения Хрусталева обратила внимание на важность социальной поддержки молодых людей с ограниченными возможностями здоровья и предложила посвятить этому вопросу отдельное обсуждение на следующем заседании.
«Мы планируем проведение такого же координационного совета по срезам уже по этим вопросам в третьем квартале. Всем спасибо огромное за работу. Надеюсь, что мы будем чаще встречаться. Будем это делать ежеквартально, нужно — будем делать и чаще», — заключила она.
Следующее заседание совета станет очередным шагом в развитии молодежной политики Домодедова и укреплении взаимодействия между различными общественными институтами.