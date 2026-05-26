Первый концерт нового сезона проекта «Музыка на воде» прошел в Черноголовке

На Южном озере в Черноголовке снова собрались любители и ценители мировой классики. Под открытым небом звучали известные мелодии джаза и блюза — музыка, которая дарит настроение, вдохновение и ощущение настоящего праздника.

«Однозначно эта музыка сегодня звучит даже интереснее, чем когда-то. Тем более с таким потрясающим природным ландшафтом. Я очарована Черноголовкой и этим местом, в которое мы попали. Впервые я выступаю здесь. И для меня большое удовольствие просто быть на природе», — поделилась Анна Бутурлинаю

«Музыка на воде» — это летний проект, организованный автономной некоммерческой организацией «Центр городского развития» для жителей и гостей наукограда. На разных площадках города выступают профессиональные музыканты из Москвы и Черноголовки. В двух прошлых сезонах звучала музыка различных жанров и направлений: бразильская самба, французские песни XX века, фанк и джаз.

«Каждый год, в конце мая, мы проводим эти мероприятия „Музыка на воде“, а дальше у нас стартует проект „Музыка на воздухе“, который перетекает уже в город. И на площади Фортова в этом году каждую субботу будут проходить концерты с живой музыкой», — рассказала руководитель центра Наталья Махоткина.

Проект «Центра городского развития» — это не просто концерты. Это особая атмосфера летних вечеров, открытого неба, легкого ветра и музыки, которая объединяет людей самых разных поколений. Организаторы отмечают, что традиция продолжает жить и собирать зрителей.