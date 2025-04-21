Первый концерт на обновленной сцене ДК прошел в поселке Зеленом Богородского округа

Это первое официальное мероприятие в зале дома культуры поселка Зеленого, состоявшееся после масштабного ремонта. На сцене выступили младшая, средняя и старшая группы студии современного танца, а также объединенная группа из Москвы. В зале был аншлаг: счастливые лица детей и их родителей, приглашенных творческих коллективов, гостей и жителей поселка.

Ребята представили номера, с которыми они выступали на разных конкурсах и площадках, и получили заслуженные награды. Но зрители не остались и без новинок. Премьерные номера были яркими, насыщенными и увлекательными. Ребят из студии и их наставника Аллу Светлолобову поздравили и поблагодарили заведующий клубом Максим Авджян и депутаты округа Олег Волянский, Анатолий Лебедев и Татьяна Краснова. Они вручили руководителю благодарности от Совета депутатов Богородского округа и Мособлдумы.