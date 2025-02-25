Первый командный турнир по дзюдо прошел в Лобне

Соревнования среди юношей на Кубок начальника отдела МВД России впервые проводились в городском округе. Турнир принимал Дворец спорта Лобни.

Командный турнир по дзюдо собрал 17 команд из Москвы, Подмосковья и других регионов России. Почетным гостем соревнований стала глава Лобни Анна Кротова.

Дзюдоисты из лобненского клуба «БрандКом-Мастерс» показали высокий уровень подготовки и заняли почетное третье место, уступив лишь соперникам из Дмитрова и Ельца.

Победители и призеры были награждены кубками, медалями и памятными дипломами, а все команды получили специальные призы от администрации Лобни, Московского областного общества «Динамо» и спонсоров турнира.

Дзюдо в Лобне — очень популярный вид спорта. Только в клубе «БрандКом-Мастерс» занимаются больше 200 спортсменов. Примерно столько же тренируются в детско-юношеской спортивной школе. Ежегодно в городе проводят целую серию представительных турниров.