Первый класс пожарной опасности в лесах Подмосковья спрогнозировали с 5 по 7 октября
Первый класс пожарной опасности ожидается на большей территории Московской области с 5 по 7 октября. Накануне, в пятницу, в регионе не произошло ни одного возгорания.
Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, синоптики обещают переменную облачность и дожди. Температура воздуха поднимется до 18 градусов тепла, а ночью опустится до семи градусов со знаком плюс.
В комитете напомнили, что, обнаружив возгорание, следует сообщить о нем на горячую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.
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Первый класс пожарной опасности в лесах Подмосковья спрогнозировали с 5 по 7 октября
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