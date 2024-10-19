Первый класс пожарной опасности в лесах Подмосковья спрогнозировали с 19 по 21 октября
Первый класс пожарной опасности ожидается на всей территории Подмосковья с 19 по 21 октября. Об этом рассказали в Комлесхозе региона.
Как пояснили в ведомстве, 19 и 20 октября на всей территории Московской области ожидается первый класс пожарной опасности, 21 октября его повысят до второго в Луховицом и Ступинском лесничествах.
В комитете напомнили, что, обнаружив возгорание, следует сообщить о нем на горячую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.
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