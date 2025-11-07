Первый класс пожарной опасности установится в Подмосковье до 9 ноября

Ни одного возгорания не выявили в лесах Подмосковья 6 ноября. В ближайшие ни в регионе установится первый класс пожарной опасности.

Как рассказали в областном комитете лесного хозяйства, первый класс пожарной опасности установится с 7 по 9 ноября. В этот период температура будет подниматься до +4…+10 градусов днем и опускаться до +1…+5 градусов ночью. Ожидается сплошная облачность с редкими прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди.

Жителей призвали сообщать об обнаруженном возгорании по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.