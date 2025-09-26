Первый класс пожарной опасности установится в Подмосковье до 28 сентября

Ни одного лесного пожара не выявили в Подмосковье утром 25 сентября. В ближайшие дни в регионе установится первый класс пожарной опасности.

Как сообщили в региональном Комлехозе, первый класс пожарной опасности установится на большей части территории региона с 26 по 28 сентября. При этом в Клинском, Луховицком, Подольском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» ожидают четвертый.

В этот период температура будет подниматься до +21 днем и опускаться до +4 по ночам. Синоптики прогнозируют переменную облачность, местами пройдут дожди.

Жителям напомнили, что сообщить о пожаре можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.