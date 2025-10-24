Первый класс пожарной опасности установится в Подмосковье до 26 октября

Ни одного возгорания не выявили в лесах Подмосковья 23 октября. В ближайшие дни в регионе установится первый класс пожарной опасности.

Как сообщили в региональном комитете лесного хозяйства, первый класс пожарной опасности установится на всей территории Подмосковья с 24 по 26 октября. В этот период температура будет подниматься до +10 днем и опускаться до +6 по ночам. Ожидается сплошная облачности почти без прояснений, возможны дожди.

Жителям напомнили, что при обнаружении пожара следует сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.