Первый класс пожарной опасности установится в Подмосковье до 16 ноября

Ни одного возгорания не выявили в подмосковных лесах 13 ноября. В ближайшие дни в регионе прогнозировали первый класс пожарной опасности.

Первый класс пожарной опасности установится в Подмосковье с 13 по 16 ноября, сообщили в региональном Комлесхозе. В эти дни температура днем поднимется до четырех градусов, а ночью опустится до нуля. Ожидается облачная погода без прояснений, возможны сильные осадки.

Жителям напомнили, что сообщить о пожаре можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.