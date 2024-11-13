Первый класс пожарной опасности установится в Подмосковье до 15 ноября

Ни одного возгорания не выявили в подмосковных лесах 12 ноября. В ближайшие дни в регионе установится первый класс пожарной опасности.

Первый класс пожарной опасности установится на всей территории Подмосковья с 13 по 15 ноября, рассказали в региональном Комлесхозе. В этот период температура днем поднимется до трех градусов и опустится до нуля ночью. Ожидается облачная погода без прояснений, возможны осадки.

Жителям напомнили, что сообщить о возгорании можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.