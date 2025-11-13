Первый класс пожарной опасности установится в Подмосковье до 15 ноября

Ни одного возгорания не выявили в лесах Подмосковья 12 ноября. В ближайшие дни в регионе установится первый класс пожарной опасности.

Как рассказали в региональном комитете лесного хозяйства, первый класс пожарной опасности установится с 13 по 15 ноября на всей территории региона. В этот период температура днем будет подниматься до +2…+7 градусов, а ночью — опускаться до -0…+4 градусов. Ожидается сплошная облачность с редкими прояснениями, а также дождь, переходящий в снег.

Жителям напомнили, что сообщить о пожаре необходимо по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.