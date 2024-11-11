Первый класс пожарной опасности установится в Подмосковье до 13 ноября

Ни одного возгорания не выявили в подмосковных лесах 10 ноября. В ближайшие дни в регионе спрогнозировали первый класс пожарной опасности.
Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, с 11 по 13 ноября на всей территории области установится первый класс пожарной опасности. В эти дни температура будет подниматься до двух градусов днем и опускаться до минус одного ночью. Ожидается облачка погода без прояснений, возможны осадки.
Жителям напомнили, что они могут сообщить о возгорании по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.
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