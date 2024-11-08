Первый класс пожарной опасности установится в Подмосковье до 10 ноября

Ни одного возгорания не выявили в подмосковных лесах 7 ноября. В ближайшие дни в регионе установится первый класс пожарной опасности.
Первый класс пожарной опасности установится на всей территории Подмосковья до 10 ноября. В это время температура в регионе поднимется до четырех градусов днем и опустится до одного ночью. Ожидается облачная погода с прояснениями, возможен небольшой дождь.
Жителям напомнили, что сообщить о возгорании можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.
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