Первый класс пожарной опасности установится в лесах Подмосковья до 4 ноября

В Московской области до 4 ноября установится первый класс пожарной опасности. При этом, за сутки в лесах региона не зафиксировали ни одного пожара. Об этом сообщили в Комлесхозе Подмосковья.

В ближайшие дни ожидается прохладная погода: днем температура составит от +4 до +10 градусов, ночью — от +2 до +8. Синоптики обещают облачность, редкие прояснения и местами дожди.

Жителям и гостям Московской области напоминают, что при обнаружении возгораний в лесу, необходимо сразу сообщить об этом по телефону горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.