Первый класс пожарной опасности установится в лесах Подмосковья до 13 ноября

Ни одного возгорания не выявили в лесах Московской области 10 ноября. В ближайшие дни в регионе установится первый класс пожарной опасности.

Как рассказали в региональном комитете лесного хозяйства, первый класс пожарной опасности ожидается с 11 по 13 ноября. В этот период температура будет подниматься до +3…+6 градусов днем и опускаться до +1…+3 градусов ночью. Ожидается сплошная облачность с редкими прояснениями, пройдут кратковременные дожди.

Жителям напомнили что сообщить о возгорании можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.