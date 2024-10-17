Первый класс пожарной опасности установился в лесах Подмосковья

Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

С начала недели в лесах Подмосковья не зафиксировали возгораний, чему способствовали дождливая погода и невысокая температура воздуха. Первый класс пожарной опасности сохранится до 19 октября, о чем сообщили в Комлесхозе региона.

17, 18 и 19 октября на всей территории Московской области ожидается первый, самый низкий, класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура воздуха будет 6-8 градусов днем и 3-5 градусов ночью. Синоптики обещают переменную облачность, без осадков.

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