Первый класс пожарной опасности установился в лесах Подмосковья до 20 октября

До 20 октября в лесах Подмосковья ожидается первый — самый низкий — класс пожарной опасности. Об этом сообщили в Комлесхозе региона.

В ближайшие дни температура воздуха в Московской области будет подниматься до 9 градусов, а ночью — до 5 градусов. Синоптики обещают малооблачную погоду, без осадков.

О природных пожарах нужно сообщать по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.

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