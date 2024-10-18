Первый класс пожарной опасности установился в лесах Подмосковья до 20 октября
До 20 октября в лесах Подмосковья ожидается первый — самый низкий — класс пожарной опасности. Об этом сообщили в Комлесхозе региона.
В ближайшие дни температура воздуха в Московской области будет подниматься до 9 градусов, а ночью — до 5 градусов. Синоптики обещают малооблачную погоду, без осадков.
О природных пожарах нужно сообщать по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Прыгал и лаял на уроках. Учитель-квадробер уволился из красноярской школы
Экс-телеведущая Курбангалеева обжаловала в суде статус иноагента
«Я на тебя в суд подаю!». Жители Люберец пожаловались на метающих камни ворон
Обновленная стоматологическая клиника открылась в Подольске
На Украине возбудили дело против 30 женщин, пытавшихся перевернуть автобус ТЦК
Глава Ступина ответил работникам авиапредприятия на вопросы об отоплении и транспорте
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте