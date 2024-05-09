Первый класс пожарной опасности установили в Подмосковье на 3 дня | 360°

Подмосковье 09 мая 2024, 12:26 Первый класс пожарной опасности установили в Подмосковье на 3 дня prop-72.ru

Читать 360 в

Специалисты Комитета лесного хозяйства Московской области не зафиксировали возгораний в регионе 8 мая. Согласно прогнозам, 9, 10 и 11 мая на всей территории региона объявлен I класс пожарной опасности.

Прогнозируется, что температура в ближайшие дни будет колебаться от шести до 10 градусов, а ночью составит от нуля до плюс трех градусов. Синоптики предвещают облачную погоду с прояснениями, возможны дожди, переходящие в мокрый снег.

Реклама

Старожилы говорили, что если утренний ветер сегодня усиливается, но к вечеру начинает ослабевать, то это может предвещать устойчивую ясную погоду. Однако данный сценарий не прогнозируется в Подмосковье.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».