Первый класс пожарной опасности установили в Подмосковье на 3 дня | 360°

09 мая 2024, 12:26
Первый класс пожарной опасности установили в Подмосковье на 3 дня
Специалисты Комитета лесного хозяйства Московской области не зафиксировали возгораний в регионе 8 мая. Согласно прогнозам, 9, 10 и 11 мая на всей территории региона объявлен I класс пожарной опасности.
Прогнозируется, что температура в ближайшие дни будет колебаться от шести до 10 градусов, а ночью составит от нуля до плюс трех градусов. Синоптики предвещают облачную погоду с прояснениями, возможны дожди, переходящие в мокрый снег.
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Старожилы говорили, что если утренний ветер сегодня усиливается, но к вечеру начинает ослабевать, то это может предвещать устойчивую ясную погоду. Однако данный сценарий не прогнозируется в Подмосковье.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.
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