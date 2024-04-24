Первый класс пожарной опасности установили в Подмосковье до 26 апреля | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 12:31 Первый класс пожарной опасности установили в Подмосковье до 26 апреля Комитет лесного хозяйства Московской области

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Первый класс пожарной опасности спрогнозировали на большей части Подмосковья до 26 апреля. Второй класс установили в Бородинском, Виноградовском, Дмитровском, Егорьевском, Звенигородском и Истринском лесничествах.

Третий класс пожарной опасности спрогнозировали до 26 апреля в Егорьевском, Ногинском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах. Синоптики передают, что 24 апреля воздух прогреется до 16-18 градусов. Ожидаются кратковременные дожди.

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Жителям Московской области напоминают, что при обнаружении возгорания следует звонить по номеру горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о системных мерах по борьбе с половодьем и ямами в регионе. По его словам, около 1,3 тысячи подтоплений на участках дорог зафиксировали в регионе в период паводков.

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