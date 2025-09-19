Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье с 20 сентября

Накануне в Подмосковье зарегистрировали один лесной пожар. Он произошел в километре от поселка Фрязево и был потушен в день обнаружения.

В ликвидации пламени участовали пять специалистов и две единицы техники.

Сегодня на большей части территории Подмосковья ожидается четвертый класс пожарной опасности, а в Волоколамском и Бородинском лесничествах — первый.

Завтра первый класс установится на большей части региона. Третий будет в Орехово-Зуевском и Талдомском лесничествах, а четвертый — в Московском учебно-опытном, Звенигородском, Ногинском, Сергиево-Посадском и Шатурском.

В воскресенье, 21 сентября, второй класс пожарной опасности ожидается на большей части Московской области. Первый класс установится в Егорьевском и Луховицком лесничествах, третий — в Орехово-Зуевском и Талдомском, а четвертый — в Московском учебно-опытном, Ногинском, Сергиево-Посадском и Шатурском.

Температура воздуха в ближайшие дни будет достигать +21 градуса.

При выявлении пожара в чаще или на опушке следует незамедлительно сообщить по номеру 112 или обратиться на горячую линию лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00.