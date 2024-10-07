Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 9 октября

Ни одного возгорания не выявили в лесах Подмосковья 6 октября. В ближайшие дни в регионе установится первый класс пожарной опасности.

Как сообщили в Комлесхозе Подмосковья, с 7 по 9 октября на всей территории области установится первый класс пожарной опасности.

В ближайшие дни температура в регионе поднимется до 17 градусов днем и опустится до семи ночью. Ожидается облачная погода и дожди.

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