Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 7 ноября

Ни одного возгорания не выявили в подмосковных лесах 4 ноября. В ближайшие дни в регионе спрогнозировали первый класс пожарной опасности.

С 5 по 7 ноября на всей территории Подмосковья установится первый класс пожарной опасности, рассказали в Комитете лесного хозяйства. В эти дни температура поднимется днем до шести градусов и опустится ночью до минус трех. Ожидается облачная погода с редкими прояснениями, возможен дождь.

Жителям напомнили, что при обнаружении возгорания необходимо сообщить о нем по номеру лесной охраны 8-800-100-94-00 или вызвать экстренные службы по номеру 112.