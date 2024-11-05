Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 7 ноября

Ни одного возгорания не выявили в подмосковных лесах 4 ноября. В ближайшие дни в регионе спрогнозировали первый класс пожарной опасности.
С 5 по 7 ноября на всей территории Подмосковья установится первый класс пожарной опасности, рассказали в Комитете лесного хозяйства. В эти дни температура поднимется днем до шести градусов и опустится ночью до минус трех. Ожидается облачная погода с редкими прояснениями, возможен дождь.
Жителям напомнили, что при обнаружении возгорания необходимо сообщить о нем по номеру лесной охраны 8-800-100-94-00 или вызвать экстренные службы по номеру 112.
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